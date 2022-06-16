Альметьевск, Татария, , 18:25 — REGNUM Мнимые сотрудники банка убедили жительницу Альметьевска опередить мошенников, пытающихся похитить ее накопления. Доверчивая женщина, следуя указаниям, перевела на незнакомые счета более 1 млн рублей, сообщает МВД по РТ.

Телефонный разговор

Установлено, что 42-летней пострадавшей звонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Якобы на имя горожанки мошенники пытаются оформить кредит и кредитную карту. Женщине было предложено опередить аферистов и оформить на эту же сумму другой кредит, а затем обналичить его. Таким образом пострадавшая перевела на счет мошенников 120 тыс. рублей. Позже заявительница оформила кредитную карту с лимитом 172 тыс. рублей и снова все средства перевела на продиктованные реквизиты.

Затем позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он поблагодарил женщину за сотрудничество и обещал в поимке мошенников. Вскоре позвонили из другого «банковского» учреждения, где был оформлен кредит на имя женщины на сумму 1,147 млн рублей. Пострадавшей вновь предложили оформить аналогичный кредит. К вечеру ей был одобрен займ на 815 тыс. рублей. По старой схеме женщина перечислила деньги мошенникам. Позже ей пришло сообщение о закрытии кредита.

Через неделю горожанка получила оповещение о необходимости внести платеж по действующему кредиту. Связавшись с тем, кому женщина переводила деньги, она услышала о необходимости внести еще 200 тыс. рублей. В ответ на отказ ей пригрозили направить документы в отдел судебных разбирательств. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Общий ущерб составил 1,107 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, в Казани 57-летняя женщина после общения с «иностранцем», с которым познакомилась в интернете, потеряла 355 тыс. рублей. Злоумышленник просил перевести ему деньги под разными предлогами.

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