Вашингтон, 16 июня, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Политика Белого дома в отношении Тайваня по прежнему заключается в «эффективном сдерживании» возможной агрессии, а не в отражении таковой, заявил 16 июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на конференции в Вашингтоне.

Nat КНР и Тайвань

«Основная идея и смысл нашей политики по отношению к Тайваню заключается в том, чтобы никогда не наступил момент ответа на вопрос, должны ли мы защищать Тайвань, так как мы уже осуществили эффективное сдерживание. Именно в этом заключается наша политика», — заявил Салливан.

Ранее в Белом доме вновь выразили готовность поставлять Тайваню новые вооружения. В то же время Китай пообещал США серьёзные последствия из-за поощрения Вашингтоном сепаратизма Тайваня.