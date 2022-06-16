Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Минпросвещения РФ, Российское общество «Знание» и «МегаФон» запустят в школах пилотный проект по защите детей и подростков от угроз в цифровой среде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе «МегаФона» 16 июня.

Ребёнок за компьютером Lars Plougmann

В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022), МегаФон, Министерство просвещения РФ и Российское общество «Знание» совместно протестируют платформу «Цифровое доверие», созданную в 2021 году. В ней будут содержаться материалы, написанные экспертами для раскрытия темы кибербуллинга.

«Сегодня цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни, и дети ориентируются в онлайн-пространстве иногда даже лучше, чем взрослые. Но нашей общей задачей остается обеспечение безопасности ребенка, защита от негативного и опасного контента, а также помощь в поиске в сети действительно интересной, познавательной информации, изучение которой способствовало бы его развитию как личности и гражданина», — объяснил Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Добавим, что в рамках пилотного проекта во время летних каникул будут проводиться обучающие лекции в образовательном центре «Сириус». С сентября 2022 года курс по цифровой безопасности с использованием платформы «Цифровое доверие» будет проводиться в общеобразовательных школах во время уроков «Окружающий мир» для учеников 1-4 классов и классного часа для старшеклассников.

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