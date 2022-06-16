Ханты-Мансийск, 16 июня, 2022, 18:10 — ИА Регнум. По Ханты-Мансийску бродит медведь. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

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В единой дежурно-диспетчерской службе столицы Югры зафиксировали несколько обращений граждан о появлении медведя на территории города. Администрация Ханты-Мансийска создала группу по отлову косолапого. В её состав вошли представители управления гражданской защиты населения, департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО и волонтёры-охотники.

«В данный момент члены комиссии занимаются отловом животного и выдворением его за пределы города», — сообщают в мэрии Ханты-Мансийска.

Жителей столицы Югры просят сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от прогулок в лесополосе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Томской области участились случаи выхода медведей к людям.