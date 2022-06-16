Кострома, 16 июня, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Депутаты Костромской областной думы обратятся к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить россиянам право получать второе высшее образование по педагогическим специальностям бесплатно. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Педагог

По мнению парламентариев, это поможет сократить дефицит кадров по наиболее востребованным специальностям. Больше всего в образовании не хватает учителей начальных классов, русского языка, математики, иняза.

«Считаем, что одним из путей решения кадровой проблемы в отрасли не только в рамках отдельно взятого региона, но и в рамках всей страны могли бы стать соответствующие изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которые позволили бы гражданам получать второе или последующее образование за счёт бюджетных средств», — говорится в обращении.

Для людей, получивших бесплатную «вышку» предлагается установить критерий по обязательной отработке по специальности в государственных образовательной организации в течение «трех — пяти» лет.

Напомним, недавно в регионе утвердили программу привлечения кадров в образование до 2027 года. Области не хватает 2,6 тысячи учителей, воспитателей, педагогов колледжей, техникумов и вузов. С помощью мер поддержки — строительства жилья для сельских специалистов, ежемесячных выплат молодым педагогам, студентам-целевикам, профессиональных конкурсов и программ по переобучению за 5 лет дефицит планируется сократить на 925 человек.