Москва, , 18:04 — REGNUM Министр внутренних дел Улан Ниязбеков и главнокомандующий Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Стригунов подписали соглашение о сотрудничестве между МВД Киргизии и Росгвардией. Об этом стало известно в ходе рабочего визита главы киргизского милицейского ведомства в Москву.

Росгвардия Rosgvard.ru

Ниязбеков отметил, что этот договор послужит более эффективному обеспечению безопасности, взаимодействию в противодействии экстремизму, предотвращению незаконного оборота оружия, наркотиков и осуществлению совместных действий в борьбе с новыми видами преступлений.

«В 2021 году на территории Иссык-Кульской области были успешно проведены киргизско-российские учения по использованию беспилотников в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Мероприятия позволили более конкретно увидеть имеющиеся проблемы безопасности и наладить совместную работу на двустороннем формате», — сказал он.

По словам главы МВД Киргизии, такое взаимодействие, особенно в сфере противодействия наркоторговле, является актуальным, необходимым и подлежит расширению.

«Хотелось бы отметить, что для нас большое значение имеет опыт Росгвардии в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. Мы уделяем особое внимание обмену опытом», — подытожил Ниязбеков.

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