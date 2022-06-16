Георгиевск, Ставропольский край, 16 июня, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Ставропольском крае наркополицейский стал фигурантом уголовного дела о незаконных приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. В служебном кабинете он хранил шесть банок с нарковеществом, общая масса которого составляла 1 кг. Борца с незаконным оборотом наркотиков арестовали, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установлено, бывший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу приобрёл наркотическое средство и хранил его без цели сбыта в служебном кабинете административного здания отдела полиции.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства совершенного преступления в настоящее время устанавливаются.