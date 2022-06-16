Вашингтон, 16 июня, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Заявления о том, что США желают Украине победы над Россией, американский президент Джо Байден назвал слишком резкими, создающими риск войны с Россией, передаёт 16 июня NBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Так глава США отозвался о высказываниях американских министров — главы Пентагона Ллойда Остина и главы Госдепа Энтони Блинкена, прозвучавших после их апрельских поездок в Киев и Варшаву.

Источники телеканала сообщили, что Байден, услышав заявления своих подчинённых в поддержку Киева, вызвал их на ковёр, пояснив, что они «зашли слишком далеко».

Прямо выступая за победу Киева в боевых действиях, США дают повод украинским властям рассчитывать на большую, чем сейчас, поддержку со стороны Вашингтона, пояснял Байден. Кроме того, это увеличивает противостояние с Москвой.