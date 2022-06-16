Вологда, , 17:58 — REGNUM В Вологде вынесен обвинительный приговор в отношении жителя региона, написавшего в соцсети комментарий, оправдывающий теракт, сообщает пресс-служба УФСБ.

В сети Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В 2018 году подсудимый, придерживаясь анархических взглядов, разместил в открытом доступе в одном из популярных сообществ в социальной сети запись об одобрении совершенного на территории Архангельска теракта. Действия мужчины суд квалифицировал как публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет», — сообщили в ведомстве.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 330 тысяч рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, теракт в архангельском управлении ФСБ произошел в октябре 2018 года. Студент одного из техникумов города пронес в здание взрывное устройство и привел его в действие. Преступник погиб на месте.