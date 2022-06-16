Вашингтон, 16 июня, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Следующий пакет американской военной помощи Украине будет включать в себя дополнительные системы РСЗО, заявил 16 июня журналистам советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«В следующем пакете помощи США мы ожидаем дальнейшую поставку этих систем», — сказал он в ходе онлайн-конференции по национальной безопасности CNAS 2022, отвечая на вопрос о требованиях Киева дать больше РСЗО HIMARS.

По словам Салливана, на сегодняшний день США поставили укронацистам уже четыре таких установки, а также их предоставляют Украине Британия и ФРГ.

«Мы должны делать это постепенно и главное, что мы должны оценить, сколько из них могут быть эффективно интегрированы в боевые действия», — сказал при этом Салливан, подчеркнув, что это «очень высокотехнологичные системы, требующие настоящей подготовки людей».

«С увеличением количества таких систем должна расти и численность обученного персонала, что и будет делаться в предстоящие недели и месяцы», — сказал Салливан.