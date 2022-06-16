В Белом доме заявили, что продолжат поставки РСЗО украинским нацистам
Вашингтон, 16 июня, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Следующий пакет американской военной помощи Украине будет включать в себя дополнительные системы РСЗО, заявил 16 июня журналистам советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«В следующем пакете помощи США мы ожидаем дальнейшую поставку этих систем», — сказал он в ходе онлайн-конференции по национальной безопасности CNAS 2022, отвечая на вопрос о требованиях Киева дать больше РСЗО HIMARS.
По словам Салливана, на сегодняшний день США поставили укронацистам уже четыре таких установки, а также их предоставляют Украине Британия и ФРГ.
«Мы должны делать это постепенно и главное, что мы должны оценить, сколько из них могут быть эффективно интегрированы в боевые действия», — сказал при этом Салливан, подчеркнув, что это «очень высокотехнологичные системы, требующие настоящей подготовки людей».
«С увеличением количества таких систем должна расти и численность обученного персонала, что и будет делаться в предстоящие недели и месяцы», — сказал Салливан.