Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Россия стала первой страной в мире, признавшей спортивное программирование официальным видом спорта. Информация об этом опубликована 16 июня на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Elchinator Программирование

Как указано в сообщении, на площадке ПМЭФ-2022 глава Минцифры России Максут Шадаев и министр спорта Олег Матыцин подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития и популяризации нового вида спорта «спортивное программирование» среди населения. В рамках сотрудничества планируется организация и проведение Чемпионата России по спортивному программированию в 2022 году.

«Мы убеждены, что спортивное программирование станет популярным массовым спортом в нашей стране, которая славится своими выдающимися программистами. Мы планируем, что со временем в каждом образовательном заведении, будь то школа или вуз, будет своя секция по спортивному программированию», — прокомментировал Шадаев.

Добавим, что для развития и укрепления авторитета России как цифрового лидера принято решение о создании Федерации спортивного программирования. В рамках работы Федерации запланирован ряд соревнований по спортивному программированию, в том числе проведение в декабре 2022 года открытого Чемпионата России и серии отборочных игр в регионах.