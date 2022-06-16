Рига, , 17:54 — REGNUM Парламент Латвии принял в срочном порядке поправки в Закон о политических партиях, которые дают возможность приостанавливать деятельность «опасных» партий. Об этом сообщил местный портал bb. lv.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно поправкам в закон, деятельность любой политической организации на территории Латвии может быть приостановлена в случае, если партия в своей деятельности отрицает военные преступления или выражает поддержку подрыву суверенитета и территориальной целостности демократических государств.

В кулуарах власти не скрывают, что это поправка принималась для снятия с предстоящих осенью нынешнего года парламентских выборов оппозиционной партии «Русский союз Латвии».

Партия последовательно выступает за права русскоязычного населения страны, против сноса советских военных памятников и в защиту образования на русском языке. «Русский союз Латвии» также осуждает нынешний курс правительства на милитаризацию общества и агрессивную русофобию.

Социологические опросы последнего времени свидетельствуют о росте популярности партии «Русский союз Латвии» как среди русскоязычного, так и латышского населения страны. Она может пройти 5%-й барьер и впервые за последние годы попасть в парламент страны.