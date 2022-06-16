Москва, , 17:53 — REGNUM На данный момент на территории Москвы установлено порядка 4,4 тыс. новых остановочных павильонов, оборудованных световыми боксами и USB-разъёмами для зарядки гаджетов. Об этом 16 июня в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

На остановке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, современные павильоны выпускают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. В месяц выпускают до 200-250 остановок.

«К концу 2024 года на улицах Москвы появятся ещё около 6 тыс. новых остановок общественного транспорта», — сказал Собянин.

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