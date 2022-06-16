Рига, 16 июня, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Парламент Латвии Сейм в четверг, 16 июня, принял в срочном порядке закон «О запрете демонстрации объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтажу на территории Латвийской Республики». Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Композиция «Мать-Родина». Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков

«За» законопроект голосовали все депутаты правящей коалиции, а также парламентарии, избранные от Союза зеленых и крестьян, и примкнувшие к правящей коалиции многие независимые депутаты. «Против» законопроекта высказались 19 депутатов — все парламентарии, избранные от «Согласия». 2 независимых депутата и еще 2 депутата от «Для развития-За» решили не участвовать в голосовании.

Цель закона — обязать самоуправления избавиться от советских памятников, памятных знаков и монументов. Список объектов, подлежащих сносу, должен будет на основании этого закона утвердить кабинет министров. Все должно быть снесено до 15 ноября 2022 года.

Отдельной статьей в законе говорится об обязанности Рижской думы демонтировать памятник Освободителям Риги в парке Победы.

Уже объявлено, что президент Латвии Левитс подпишет законопроект в пятницу, 17 июня, после чего он тут же будет опубликован в официальном издании Latvijas Vеstnesis и вступит в силу в субботу, 18 июня.

Латвия обязалась сохранять на своей территории и заботиться о них советские военные памятники в рамках договора о выводе войск России со своей территории в 1994 году. В 2022 году Латвия в одностороннем порядке нарушила взятые на себя обязательства.