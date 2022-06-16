Таллин, 16 июня, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Сразу несколько объектов недвижимости, принадлежащих местным властям Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония), выставлены на продажу по сниженным ценам. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Отмечается, что таким образом местные власти пытаются избавиться от избыточной и пустующей собственности перед наступлением нового отопительного сезона, чтобы не нести повышенных расходов.

Так, в Люганузеской волости выставили на аукцион по начальной цене 64 000 евро построенный в 1907 в качестве школы Майдлаский волостной дом. Там же и тоже по начальной цене продаются здание бывшего муниципального предприятия Maival, недвижимость Jоusaali в Уникюла и старое здание детского сада в бывшей Сондаской волости.

Под вопросом также оказалась судьба Иллукаского волостного дома. В следующем отопительном сезоне волость больше не будет отапливать этот дом, сказал старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар.

Скорее всего, и эта недвижимость будет продаваться.