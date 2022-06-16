Власти Эстонии избавляются от пустующих домов перед отопительным сезоном
Таллин, 16 июня, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Сразу несколько объектов недвижимости, принадлежащих местным властям Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония), выставлены на продажу по сниженным ценам. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.
Отмечается, что таким образом местные власти пытаются избавиться от избыточной и пустующей собственности перед наступлением нового отопительного сезона, чтобы не нести повышенных расходов.
Так, в Люганузеской волости выставили на аукцион по начальной цене 64 000 евро построенный в 1907 в качестве школы Майдлаский волостной дом. Там же и тоже по начальной цене продаются здание бывшего муниципального предприятия Maival, недвижимость Jоusaali в Уникюла и старое здание детского сада в бывшей Сондаской волости.
Под вопросом также оказалась судьба Иллукаского волостного дома. В следующем отопительном сезоне волость больше не будет отапливать этот дом, сказал старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар.
Скорее всего, и эта недвижимость будет продаваться.