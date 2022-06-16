Пенза, 16 июня, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В полицию города Пензы обратился начальник службы безопасности мебельной компании с заявлением о хищении готовой продукции. В совершении преступления подозревают двоих работников предприятия, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Уголовное дело

По словам начальника службы безопасности мебельной компании, неизвестные, предположительно из числа сотрудников организации, похитили готовую продукцию на сумму более 125 тыс. рублей. В качестве подозреваемых задержали двоих работников компании 1967 и 1991 годов рождения.

Злоумышленники во всем признались и пояснили, что часть похищенного уже продали. Оставшееся имущество изъято и передано владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение»).

Как сообщало ИА REGNUM, вывший главный бухгалтер одной из школ Бессоновского района Пензенской области обвиняют в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием своего служебного положения.

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