В Пензе сотрудников компании подозревают в присвоении и растрате имущества
Пенза, 16 июня, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В полицию города Пензы обратился начальник службы безопасности мебельной компании с заявлением о хищении готовой продукции. В совершении преступления подозревают двоих работников предприятия, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.
По словам начальника службы безопасности мебельной компании, неизвестные, предположительно из числа сотрудников организации, похитили готовую продукцию на сумму более 125 тыс. рублей. В качестве подозреваемых задержали двоих работников компании 1967 и 1991 годов рождения.
Злоумышленники во всем признались и пояснили, что часть похищенного уже продали. Оставшееся имущество изъято и передано владельцу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение»).
Как сообщало ИА REGNUM, вывший главный бухгалтер одной из школ Бессоновского района Пензенской области обвиняют в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием своего служебного положения.
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