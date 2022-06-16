Таллин, 16 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Правящая в Эстонии Реформистская партия грубо нарушает принципы госуправления, единолично решая судьбу многопартийного кабинета министров и пытаясь поставить себя выше главного законодательного органа страны — парламента.

ИА REGNUM Эстония

Об этом заявил спикер парламента и председатель входившей в правительство Центристской партии Юри Ратас, сообщил эстонский портал stolitsa. ee. По словам Ратаса, реформисты явно запутались в принципах государственного управления, поскольку премьер-министр Кая Каллас посоветовала ему подать в отставку.

«Пожелание премьер-министра спикеру парламента подать в отставку прозвучало впервые в Эстонии. К сожалению, Реформистская партия все сильнее путается в принципах разделения властей, парламентарного государства и всем знакомых понятиях», — написал Ратас на своей странице в соцсетях.

Он добавил, что «исключение министров одной из коалиционных партий из правительства, чтобы руководить ей в одиночестве, создает впечатление о желании полностью сосредоточить власть в одних воротах».

Ранее эстонские политологи и эксперты указали на беспрецедентное поведение лидера правящей партии Каллас, которая после отправки в отставку семи министров правительства от Центристской партии, сама не подала в отставку и не расформировала правительство вопреки действующему законодательству страны.