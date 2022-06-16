Москва, , 17:45 — REGNUM Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко», вернулся в Москву из отпуска. Об этом 16 июня сообщили в телеграм-канале партии.

Григорий Явлинский Skilpaddle

В телеграм-канале партии написали о его возвращении, а также, что завтра, 17 июня, в качестве члена экзаменационной комиссии он будет присутствовать на защите магистерских работ студентов факультета экономических наук Высшей школы экономики.

Ранее, 2 июня, его пресс-секретарь Игорь Яковлев, заявил, что Явлинский уехал в отпуск и вернется через пару недель.