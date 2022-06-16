Москва, , 17:43 — REGNUM После того как США начали активно участвовать в работе биологических лабораторий на Украине, в Донбассе резко выросла заболеваемость инфекциями, сообщил 16 июня на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что такие явления начали происходить с 2015 года — с начала широкого участия Пентагона в биологических проектах на Украине.

«Характерно, что с 2015 года — начала широкомасштабного финансирования Пентагоном украинских проектов, среди военнослужащих, а также жителей Луганской и Донецкой народных республик были зафиксированы многочисленные случаи инфекционных заболеваний», — сказал Кириллов.

В частности, по данным Минздрава ДНР, в 2016 году заболеваемость туляремией по сравнению с 2007 годом выросла в 9,5 раз.

«Напомню, что в руководящих документах НАТО (Руководство по оценке радиационных, химических, биологических и ядерных потерь) туляремия рассматривается в качестве одного из приоритетных биологических агентов. Именно этот возбудитель использовался в ходе войсковых учений альянса на полигонах в Швеции с официальным подтверждением в 2012 году», — отметил Кириллов.

Кроме того, с 2017 года в 12 областях Украины, где были расположены биологические объекты Пентагона, были зафиксированы десятки вспышек гепатита А, от которых пострадало свыше 10 тыс. человек, при этом причина заболевания установлена так и не была.

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