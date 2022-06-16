Владикавказ, 16 июня, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошла авария на газопроводе в городе Владикавказе. В результате получили травмы различной степени тяжести четыре человека. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Скриншот страницы tvc.ru Взрыв

Инцидент случился около 19:00 15 июня при выполнении ремонтных работ на подземном газопроводе, расположенном на углу улиц Леонова и 50 лет Октября. При замене задвижки газопровода сотрудниками ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» произошло возгорание.

«В результате четверо рабочих с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия, ответственных за соблюдение правил охраны труда при выполнении работ», — говорится в сообщении СК по региону.

В минздраве республики сообщили, что трое пострадавших находятся в отделении реанимации. Из них один в крайне тяжелом состоянии с ожогами 80% поверхности тела. Еще у одного пациента ожоги 40-50% поверхности тела, у третьего пострадавшего — 30%. У четвертого рабочего ожоги рук, он находится в ожоговом отделении.