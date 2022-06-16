Донецк, , 17:39 — REGNUM Водитель водовоза 1961 года рождения госпитализирован после обстрела Донецка украинскими боевиками 16 июня, написал глава столицы ДНР Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Обстрел ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявив, что центр Донецка 16 июня вновь содрогнулся от прилётов со стороны ВСУ, глава города уточнил: «прилёт зафиксирован по адресу: проспект им. Лагутенко, 13».

Удар пришёлся на район Центрального универмага Донецка. Повреждения получили три автомобиля, «есть пострадавшие».

Кроме того, в Ворошиловском районе Донецка в результате атаки украинских боевиков «осколочные ранения глаза получил водитель водовоза 1961 года рождения». Раненого доставили в травматологический центр ДНР.

Также, отмечает Кулемзин, в доме номер 6 на улице Октябрьской получили повреждения забор и остекление окон. В административном здании по адресу улица Артема, 2 б повреждено остекление шести окон.

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