Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM За первые пять месяцев 2022 года поставки природного газа со стороны ПАО «Газпром» в Китай возросли более чем на две трети. Такой статистикой поделился на ПМЭФ 16 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Газопровод «Сила Сибири» Gazprom.ru

«За пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «Газпром» увеличил поставки трубопроводного газа в Китай на 67,5%», — сообщил Миллер.

Он отметил, что за этот промежуток времени мировое потребление газа сократилось на 25 млрд кубометров, а в 27 европейский странах снизилось на 24 млрд кубометров. На этом фоне Россия представляет собой центр энергетической безопасности.

«Россия — это энергетическая стабильность. А также Россия поставщик энергетической стабильности для друзей России», — заключил Миллер.

Ранее глава Газпрома сообщил о резком росте спроса на сжиженный природный газ в странах Азии.

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