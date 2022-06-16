Нальчик, , 17:23 — REGNUM Столицу Кабардино-Балкарии и один из знаменитых турецких курортов Турции на Черном море связало прямое авиасообщение: из Нальчика запустили авиарейс в Анталью. Его выполняет компания Red Wings, сообщили в пресс-службе аэропорта Нальчика.

Самолет

Самолет по маршрутам Нальчик — Анталья и обратно летает дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Первый рейс отправился 12 июня.

В настоящее время из аэропорта Кабардино-Балкарии можно вылететь в Москву и Санкт-Петербург. В течение суток в расписании есть четыре рейса в столицу и два — в Северную столицу. Летом 2021 года из Нальчика летал самолет в Стамбул.

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