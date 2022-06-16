Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель Совета Центрального союза потребительских обществ РФ Дмитрий Зубов подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве.

ПМЭФ Дарья Драй, ИА REGNUM

«Соглашение позволит гарантировать продовольственную безопасность региона, поддержать местного товаропроизводителя и обеспечить социальные учреждения и отдаленные населенные пункты качественной продукцией», — сообщил Кувшинников в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что заключенное ранее соглашение позволило в период сложной экономической ситуации избежать дефицита товаров на полках магазинов в районах области и ажиотажного спроса на товары первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодская делегация намерена подписать на ПМЭФ восемь соглашений.