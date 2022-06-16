Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов, старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и генеральный директор лесохозяйственной компании «Удан» Дмитрий Муллаянов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ.

Хвойный лес Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

В частности, в документе отдельно обозначаются обязательства сторон при реализации инвестиционного проекта по созданию питомника для выращивания хвойных саженцев с закрытой корневой системой в Сарапуле.

Кроме того, предусмотрено взаимодействие при реализации других инвестиционных проектов, а также в рамках решения приоритетных задач социально-экономического развития республики, развития сотрудничества в сфере корпоративного кредитования и финансирования экспортной деятельности.

«Проектом предполагается создание частного питомника хвойных саженцев с закрытой корневой системой в Сарапуле, в котором будут выращивать, а затем отправлять на продажу 45 млн саженцев ежегодно. Объем инвестиций в проект составит более 900 млн рублей, будет создано 60 рабочих мест. К строительству теплиц инвестор может приступить уже до конца этого года», — отметил Бречалов. Он добавил, что такие саженцы хорошо подходят для восстановления лесов. При этом глава Удмуртии напомнил, что за последние пять лет в Удмуртии было проведено лесовосстановление на площади около 50 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM по состоянию на начало ноября 2021 года в Удмуртии высадили лес площадью 8,6 тыс. гектаров. Премьер-министр республики Ярослав Семенов отмечал, что это если бы на территории, равной площади Сарапула, вырос новый лес.