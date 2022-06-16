Сургут, Югра, 16 июня 2022, 17:17 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) 16 июня эвакуировали более десяти образовательных учреждений. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».
Из-за ложных сообщений эвакуации подлежал детский сад «Крепыш» и два сургутских университета. Студенты и персонал покинули помещения вузов самостоятельно, а дошколят забирали родители.
«На адреса электронных почт образовательных учреждений, включая детские сады, поступили сообщения о лжеминировании данных объектов», — пояснили в горадминистрации Сургута.
После проверок учреждений сотрудниками полиции и Росгвардии взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.
Отмечается, что аналогичная ситуация с минированием 15 июня произошла в Нижневартовске.