Сургут, Югра, 16 июня, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) 16 июня эвакуировали более десяти образовательных учреждений. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

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Из-за ложных сообщений эвакуации подлежал детский сад «Крепыш» и два сургутских университета. Студенты и персонал покинули помещения вузов самостоятельно, а дошколят забирали родители.

«На адреса электронных почт образовательных учреждений, включая детские сады, поступили сообщения о лжеминировании данных объектов», — пояснили в горадминистрации Сургута.

После проверок учреждений сотрудниками полиции и Росгвардии взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.

Отмечается, что аналогичная ситуация с минированием 15 июня произошла в Нижневартовске.