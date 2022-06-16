Тамбов, 16 июня, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В Тамбовской области 16 июня выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 300 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 115 пациентов, в том числе 24 — за последние сутки.

За весь период скончались 2429 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.