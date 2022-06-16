Пенза, 16 июня, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В Пензенской области из-за густого тумана ночью и утром 17 июня прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на Приволжское управление Гидрометцентра.

Туман

По данным синоптиков, в пятницу, 17 июня, в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, туман с видимостью 500 метров и менее. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем — около +25 °C.

ИА REGNUM напоминает, в большинстве районов Пензенской области до 17 июня ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

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