Чебоксары, 16 июня, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование по делу о жестоком двойном убийстве: двух мужчин избили, затем нанесли ножевые ранения, а одному из них подожгли голову. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики и следственном управлении СКР по Чувашии.

https://chuvashia.sledcom.ru/ Место преступления

Перед судом предстанет житель Ядринского района. Преступление было совершено 5 августа 2021 года в общежитии в Ядрине во время застолья.

Правоохранители установили, что во время распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт из-за распределения спиртного, что стало причиной преступления. По версии следствия, обвиняемый избил хозяина комнаты и своего знакомого, а затем схватил нож и нанёс одному из мужчин не менее 35 ударов, другому — не менее восьми.

«Затем он поджёг голову и правую руку одного из мужчин», — говорится в сообщении правоохранителей.

Оба пострадавших скончались на месте происшествия.

Обвиняемый, как считает следствие, для сокрытия улик поджёг жилое помещение и скрылся с места происшествия.

Фигуранта уголовного дела обвинили в убийстве двух лиц с особой жестокостью (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ) и повреждении имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Дело будет рассматриваться в Верховном суде Чувашии.

В прокуратуре добавляют, что обвиняемый вину не признал, заявив, что не помнит большую часть событий, так как был пьян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вынесен приговор по делу о поджоге дома, где остался избитый мужчина. Обвиняемого признали виновным, назначив восемь лет реального срока.

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