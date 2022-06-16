Архангельск, 16 июня, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Здание речного вокзала в Архангельске введут в эксплуатацию в августе–сентябре 2022 года. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Архангельск

«Само здание построено, идет внутренняя отделка и подготовка к устройству тротуаров. По информации подрядчика, в августе–сентябре запланирован ввод в эксплуатацию. Значит, уже осенью островитяне смогут в комфортных условиях дожидаться судов. На вокзале предусмотрена вся инфраструктура: зал ожидания на 100 человек, кафетерий, санузлы, комната матери и ребенка, камера хранения. Купить билеты и задать вопросы диспетчеру можно будет тоже, не выходя из здания», — написал чиновник.

Морев напомнил, что речной вокзал — «болевая точка» на карте города.

«В 2010 году старое деревянное здание вокзала было признано аварийным, затем снесено. Больше 10 лет люди вынуждены в любую погоду ждать теплоходы и буксиры на улице, а строительство нового вокзального комплекса затянулось», — напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске построят грузовой железнодорожный терминал.