Минск, 16 июня, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Предложенная США Белоруссии сделка — обеспечение транзита украинского зерна через белорусскую территорию в обмен на снятие западных санкций с белорусских калийных компаний — провалилась. Но это произошло исключительно из-за позиции Украины. Президент БелоруссииАлександр Лукашенко был готов пойти навстречу западной элите, следовательно, можно ожидать новой попытки нормализации отношений между Белоруссией и Западом. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM16 июня высказал политологОлег Ковалёнок.

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«Стратегическая цель Запада сегодня состоит в том, чтобы отвратить от России её союзников. С Казахстаном это неплохо получается, с Белоруссией дела пока идут так себе. Трюк с зерном не удался. Думаю, следующий заход на «нормализацию отношений» будет связан с предложением «западных партнёров» обменять освобождение белорусских заключённых, которых на Западе считают политическими, на снятие части санкций с белорусских компаний. Эта схема применялась Западом уже не раз» Олег Ковалёнок

Эксперт считает, что в текущих условиях Александр Лукашенко не согласится на сделку, связанную с «политзаключёнными», так как их освобождение чревато новым витком политической дестабилизации в Белоруссии, а выгоды от частичного снятия западных санкций будут сведены на нет ухудшением отношений с Москвой.

Как сообщалоИА REGNUM, в мае в западной прессе появилась информация о том, что США готовы отменить санкционные меры в отношении белорусской калийной промышленности в ответ на возможность транзита украинского зерна по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда. В июне президент УкраиныВладимир Зеленский заявил, что для него этот вариант транзита неприемлем.