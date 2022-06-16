Киев, 16 июня, 2022, 17:14 — ИА Регнум. О травме украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы свидетельствует видео его встречи с лидерами трёх стран ЕС, опубликованное 16 июня в телеграм-канале «Политика страны».

Кабинет министров Украины Дмитрий Кулеба

Так, Кулеба явился на встречу с костылём и заметно прихрамывая. Это было особенно заметно в момент рукопожатий. Левая нога у дипломата забинтована.

Встреча украинского президента Владимира Зеленского, в которой участвовал Кулеба, состоялась в Киеве 16 июня с германским канцлером Олафом Шольцем, французским президентом Эммануэлем Макроном и итальянским премьер-министром Марио Драги.