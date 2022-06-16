Челябинск, , 17:08 — REGNUM Челябинский цинковый завод (предприятие металлургического комплекса УГМК) в рамках благотворительной программы заключил договор с сообществом инвалидов-надомников. Сегодня бригада из десяти человек в месяц шьет 1 тысячу полотенец, 2-3 тысячи салфеток для цинкового завода. Работа объединила целые семьи из разных городов — Челябинска, Копейска, Каслей, Златоуста.

«Труд дарит не только удовольствие — он дает чувство защищенности и понимание, что ты востребован и нужен, — рассказывает Навиля Назаренко, руководитель сообщества. — Полученная прибыль расходуется не только на закупку сырья. На эти деньги мы оказываем помощь друг другу: приобретаем необходимые вещи, дорогостоящие лекарства, оплачиваем услуги и т.д. Словом, работа — настоящее для нас спасение».

Ежегодно на благотворительные программы Челябинский цинковый завод тратит около 30 миллионов рублей. В 2022 году в рамках конкурса «Меняющие мир» предприятие было удостоено номинации «Почетный благотворитель».

«Верю, что поддержка социально-незащищенных групп закрепится в нашем обществе общепринятой формулой поведения. А пока мы продолжим своими силами оказывать помощь тем, кто в ней особенно нуждается, — говорит Константин Розенберг, директор по работе с персоналом и административным вопросам АО «ЧЦЗ». — Ценно, что люди, которые в силу физических ограничений не могут нигде работать, получили возможность трудиться дома. Они шьют нужные в быту и востребованные сотрудниками завода вещи: салфетки, полотенца, рукавицы».