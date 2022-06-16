Москва, , 17:08 — REGNUM Сотрудники одной из украинских биолабораторий США, работавшей в населённом пункте Сороковка Харьковской области, проводили на людях испытания высокоактивных нейромодуляторов, вызывающих необратимые поражения центральной нервной системы, сообщил 16 июня на брифинге начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Биологическая лаборатория

Опыты ставились над пациентами психиатрических клиник, расположенных в Харькове.

«В соответствии с имеющейся информацией, на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали в том числе необратимые поражения центральной нервной системы. Это является явным нарушением норм международных договоров в сфере прав человека», — рассказал Кириллов.

Он уточнил, что биолаборатория в Сороковке по документам была оформлена как компания по производству пищевых добавок,

После начала специальной военной операции России оборудование биолаборатории под контролем сотрудников СБУ было вывезено в западную часть Украины.

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