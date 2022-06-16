Пенза, , 17:05 — REGNUM В Пензенской области области сохраняется активность клещей. По состоянию на 16 июня за медицинской помощью обратились после укусов клещей 666 пострадавших, в том числе 251 ребенок, приводит обновленные данные региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза на сегодняшний день исследовали 611 снятых с людей клеща. Возбудители заболевания выявлены в 90 их них (14,7%).

С января по май текущего года диагностированы семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом — по одному у жителей Наровчатского и Пензенского районов и пять случаев в Пензе.

Акарицидными обработками охвачено почти более 249 га площади на территории 131 объекта (123,98% от площади, запланированной к обработке в текущем эпидсезоне).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области от укусов клещей пострадали 466 человек, в том числе 189 детей.

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