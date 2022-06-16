Ярославль, 16 июня, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Под городом Углич Ярославской области построят экопарк с горнолыжным склоном и аквапарком. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Подписание соглашения

Соглашение о развитии туристической инфраструктуры на Петербургском экономическом форуме подписали врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор ООО «Экопарк «Легенды леса» Дмитрий Ширгаев.

Инвестиции в новый туркомплекс в Угличском районе составят 500 млн рублей. Врио ярославского губернатора на подписании соглашения подчеркнул, что туризм в регионе развивается не только в крупных городах.

«Не только Ярославль, Рыбинск, но и наши районы должны стать центрами притяжения для гостей. Нет сомнений в том, что экопарк станет одной из наших достопримечательностей. Экотуризм в России набирает обороты. Многие хотят отдыхать вдали от шума больших городов, проводить время на природе, в экологически чистом месте. Ярославская область уже развивает это направление, на рынке много предложений, например, в Большесельском, Борисоглебском районах. В масштабах Ярославской области туризм — наиболее перспективная отрасль для инвестирования, а значит, для создания новых рабочих мест и существенного увеличения бюджета», — заявил врио ярославского губернатора Михаил Евраев.

Пресс-служба ярославского правительства цитирует инвестора проекта, сообщившего, что в новом туркомплексе будет работать горнолыжная трасса, велосипедный и конный маршруты. Туристический кластер под Угличем сможет принять более 120 гостей. В ярославском правительстве особо подчеркнули, что проект приведет к созданию 40 дополнительных рабочих мест.