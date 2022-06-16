Севастополь, , 16:58 — REGNUM Прибрежную территорию Северной стороны Севастополя намерены развивать за счёт частных инвестиций. Соглашение о реализации инвестпроекта подписал губернатор Михаил Развожаев 16 июня на ПМЭФ-2022, сообщил он сам в телеграм-канале.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«15 млрд частных инвестиций будет направлено на развитие части прибрежной территории Северной стороны. Сегодня подписал соглашение о реализации крупного инвест-проекта с управляющим партнёром YUGA Наилем Измайловым и председателем ПСБ Петром Фрадковым», — написал Развожаев.

Глава региона напомнил, что ранее градостроительным советом города было принято решение о развитии участка на Северной стороне как рекреационного кластера. Речь идет о заброшенной территории в районе Любимовки. Ранее инвестор приобрёл здесь участок земли для строительства пятизвёздочной гостиницы и комплекса апарт-отелей рядом, с комплексным развитием территории вокруг. Городу новый комплекс даст более тысячи новых рабочих мест.

«При этом вся инфраструктура, пляжи — будут доступны для всех севастопольцев», — подчеркнул глава региона.

Развожаев подчеркнул, что это станет первым крупным проектом в рамках исполнения поручения президента РФ о привлечении в экономику города более 200 млрд рублей к 2025 году.