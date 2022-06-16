Киев, , 16:55 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало на допрос представителей Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом 16 июня сообщил советник премьер-министра Украины Ярослав Железняк.

Допрос Paul Kehrer

В своем телеграм-канале Железняк написал, что вместе с коллегами получил повестку в ГБР. Также он опубликовал фотографию самой повестки и список членов Рады, вызванных на допрос.

Железняк подчеркнул, что, судя по отсутствию в перечне члена комитета-депутата Алексея Ковальова, вызов связан с исключением Ковальова из партии «Слуга народа», в отношении которого было возбужденно уголовное дело в связи с подозрением в сотрудничестве с Россией.

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