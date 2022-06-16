Йошкар-Ола, , 16:52 — REGNUM Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение с генеральным директором корпорации «Туризм. РФ» Сергеем Сухановым о сотрудничестве в области реализации туристических проектов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Волга

В частности, речь идет о проекте «Жемчужина Поволжья» в Юринском районе, «Кугезе мланде» в Звениговском районе, «Центр этнотуризма на Волге» в Козьмодемьянске. Также планируется разработка других проектов.

Также руководитель республики подписал соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве в области туризма и развитии «Великого Волжского пути». Документ подписали зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Татарии Рустам Минниханов, губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Чувашии Олег Николаев.

Межрегиональный маршрут имеет давнюю историю и в последнее время приобретает большую популярность, показывая самобытность регионов Приволжского федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» совершило первый рейс по маршруту Нижний Новгород — Юрино (Марий Эл). В стоимость билета, кроме проезда, включена интерактивная встреча в Юрино, посещение Шереметевского замка, экскурсия по усадьба и в храм Архангела Михаила. Стоянка в Юрино продлится около 3,5 часа.