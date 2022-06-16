Астрахань, , 16:51 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

16 июня выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 604 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 114 тыс. 113 человек выписаны после курса лечения, в том числе 46 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 11 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.