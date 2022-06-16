Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме сегодня, 16 июня, было подписано соглашение о модернизации инфраструктуры Архангельска, Северодвинска и Онеги. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

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«С министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и генеральным директор ДОМ. РФ Виталием Леонтьевичем Мутко подписали соглашение, которое за счет использования льготного и долгосрочного финансирования ДОМ. РФ и программы «Арктическая концессия» позволит нам ускорить создание необходимой инфраструктуры для развития Архангельской области», — сообщил глава региона.

В рамках этого сотрудничества будут модернизированы системы водоснабжения, ливневых и очистных сооружений и созданы качественные системы наружного освещения.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростелекомом поможет модернизировать уличное освещение в Архангельской области.