Лос-Анджелес, США, 16 июня, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Post Malone (Остин Пост) поделился подробностями своей борьбы с алкогольной зависимостью. Об этом 16 июня пишет Page Six.

Tore Sætre Post Malone

«Теперь я более ответственный. Это было действительно тяжелое время, когда я не мог встать с пола в течение нескольких недель», — поделился Post Malone. «Меня просто окружают очень красивые люди, и я встретил действительно красивого человека… Она спасла мне жизнь», — добавил музыкант, имея в виду свою невесту.

Напомним, что в мае 2022 года Post Malone рассказал о том, что скоро станет отцом. Имя матери ребёнка держится в секрете, однако известно, что это давняя возлюбленная рэпера.