Чебоксары, , 06:51 — REGNUM В Чебоксарах привлечены к ответственности две жительницы одной из стран СНГ, которые занимались проституцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, 24-летняя женщина и её 23-летняя подруга оказывали в Чебоксарах интимные услуги, размещая соответствующие объявления в интернете.

Также полиция установила нарушение правил пребывания на территории России.

В отношении жительниц одной из стран СНГ составлены административные протоколы, предусмотренные ст. 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией») и ч. 1 ст. 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в России»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении шести членов преступной группы, обвиняемых в организации занятия проституцией. В том числе сексуальные услуги оказывала одна несовершеннолетняя.

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