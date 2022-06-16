Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Абсолютное большинство потребителей российского газа приняли условия России по расчётам через Газпромбанк, сообщил 16 июня журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Новак Minenergo.gov.ru

Отметив, что все, кто хотел перейти на рубли и остаться покупателем российского газа, уже это сделали, Новак уточнил, что «если брать от общего объема потребления», то приблизительно это получится «90-95%».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия перевела западные компании, покупающие газ в РФ, на расчёты через Газпромбанк с 1 апреля 2022 года.

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