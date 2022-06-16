Варшава, 16 июня, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Польша предлагает нарастить бюджет Североатлантического альянса, заявил 16 июня министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи со своими коллегами из стран НАТО в штаб-квартире военного блока.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Бюджет Североатлантического союза сейчас меньше, чем был в начале 1990-х годов. Сегодня в НАТО 30 стран, а ещё 40 стран, можно сказать, являются партнерами. А тогда в НАТО было 16 стран. Сегодня война идёт прямо у границ блока НАТО, а тогда войны не было», — сказал Блащак, имея в виду события на Украине.

«В связи с этим Польша, я от её имени, высказался, за увеличение бюджета Североатлантического союза», — сказал польский министр обороны.

При этом он не уточнил, сколько средств готова вложить Польша в увеличенный бюджет НАТО.