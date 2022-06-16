Канск, Красноярский край, , 16:43 — REGNUM Тело второй девочки, утонувшей весной, обнаружено в Канске (Красноярский край). Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июня в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту гибели двух девочек (14 и 15 лет), утонувших в реке Кан в городе Канске.

По версии следствия, вечером 6 апреля 2022 года девочки встретились в городе и направились на водоём. Подруги начали переходить реку по льду и провалились под лёд.

16 июня мужчины во время купания нашли в реке Кан тело 15-летней девочки — ниже по течению от места провала в районе Красный огородник города Канска.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 14-летней девочки нашли 13 мая вблизи берега реки Кан ниже по течению от места провала в районе дач канского посёлка Ремзавод.

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