Тюмень, 16 июня, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Тюменской области запустят масштабный проект по хранению и экспорту зерна. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

Зерно

Соглашение с компанией «Новый сухопутный зерновой коридор» подписано тюменским губернатором на полях Петербургского международного экономического форума.

«При нашей поддержке инвесторы намерены построить в Тюменской области линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тысяч тонн зерна. Этот проект имеет стратегическое значение. Он является частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейшие азиатские рынки. У тюменских аграриев появятся новые возможности для наращивания производства зерновых и расширения посевных площадей», — пояснил суть договора Александр Моор.

Благодаря новому элеватору в Сибири в три раза вырастет объём производства зерна. Посевные площади можно будет расширить и выращивать до 80 млн тонн зерна вместо 20, отметил генеральный директор компании «Новый сухопутный зерновой коридор» Сергей Пушкин.

«Проект станет частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейшие азиатские рынки. Экспорт увеличится в два раза. Сейчас компания прорабатывает несколько маршрутов», — добавил Сергей Пушкин.