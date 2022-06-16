Курск, 16 июня, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы шесть пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

16 июня выявлено 42 случая заражения коронавирусной инфекцией — на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 852 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 115 тыс. 788 пациентов, в том числе 74 — за последние сутки.

Всего скончались 2485 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.