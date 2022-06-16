Балаково, Саратовская область, , 16:35 — REGNUM 60 молодых специалистов — выпускников различных энергетических вузов страны — планирует принять на работу в этом году Балаковская АЭС в Саратовской области. Казань, Обнинск, Иваново, Севастополь, Нижний Новгород, Москва, Саратов, Балаково — география высших учебных заведений, студенты которых трудоустраиваются на предприятие, с каждым годом расширяется. Растет и востребованность атомных профессий.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС

Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, только в 2021 году коллектив Балаковской АЭС пополнили 46 молодых специалистов. Они приступили к работе в различных цехах и подразделениях сразу после окончания профильных вузов и в течение года проходили адаптацию на производстве. Освоиться в профессии и приобщиться к культуре безопасности стратегического объекта атомной энергетики молодежи помогали опытные наставники, прикрепленные за каждым вновь принятым специалистом.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС

«Работа с молодежью — наше приоритетное направление деятельности, она — движущая сила предприятия, — подчеркнул директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов. – Не сомневаюсь в верности выбора профессии наших молодых кадров. Росатом сегодня – это уверенность и перспективы. На Балаковской АЭС созданы все условия для профессионального роста».

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС

Концерн «Росэнергоатом» предоставляет хороший социальный пакет молодежи. Работают программы мотивации, профессионального развития, обучения, подготовки кадрового резерва. При трудоустройстве на Балаковскую атомную станцию молодые специалисты получают «подъемные». Кроме того, если молодой сотрудник переехал в Балаково из другого города, то для обустройства быта ему оказывают дополнительную помощь. На выплаты могут претендовать молодые люди, закончившие средне-специальное или высшее учебное заведение и в течение года поступившие на работу по специальности, при условии, что Балаковская АЭС — их первое место работы.